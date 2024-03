¿Adiós anunciado? Luis Enrique desveló el futuro de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé se marcó este martes una increíble actuación para darle el pase al PSG a los cuartos de final de la Champions League. El galo anotó doblete a la Real Sociedad y cerró una llave que terminó con un global de 4-1 de los cuales tres tantos fueron del ‘7’ de los parisinos.



Pues bien, tras el pase a cuartos, el técnico español Luis Enrique habló de la clasificación, pero también se le habría escapado que el francés no continuará en el PSG para la próxima temporada.



“Al parecer, el futuro inmediato de Kylian no estará aquí en Paris Saint Germain y por eso tenemos que probar jugadores y tácticas nuevas”, dijo el español en diálogo con Canal + explicando por qué ha cambiado al futbolista en los recientes juegos de Ligue 1.

Ya en rueda de prensa, Luis Enrique aclaró su relación actual con el atacante de 25 años: "Evidentemente no hay problemas, pero tú sabes que lo que vende es echar mierda y que haya jaleos. ¿La verdad? ¿A quién interesa la verdad? No tengo ningún problema con ningún jugador".



Además, aseguró que Mbappé es el mejor jugador del mundo actualmente: “¿Tú crees que eso lo tiene que demostrar Mbappé con 25 años? Marca 50 goles y 25 asistencias con cualquier entrenador. Para mí es el mejor jugador del mundo en el último tercio, imparable. Hoy ha hecho también un partido un poco cuando la situación del juego lo requería de aguantar el balón y atacar la profundidad. Pero esto es colectivo".



Por otro lado, habló sobre el desempeño del equipo en la llave de octavos: "Sin duda que estamos satisfechos y contentos. Creo que el equipo ha respondido a lo que ha hecho toda la temporada, ha sido atrevido, ambicioso, ha ido a por el partido, no ha especulado con el resultado, hemos impedido que la Real se metiera en la eliminatoria y ha salido todo a pedir de boca".



Finalmente, habló de lo que siente estar en cuartos de final de Champions: "Nosotros en una cosa no nos gana nadie, ya lo he dicho, en ilusión. No puede haber ninguno de los otros siete equipos que tenga más ilusión que el PSG. Nosotros no tenemos ninguna presión, no hemos ganado ninguna Champions, casi es mejor que les preguntes a los otros equipos si quieren al PSG. Creo que aquí dependes de las dinámicas y nuestro equipo está en franca mejoría".