Luis Díaz y el tridente del Liverpool tienen en alerta al Real Madrid

Este sábado se juega la final de la Champions League 2021/2022 entre Liverpool y Real Madrid. El juego, que será el sábado 28 de mayo a las 2:00 p.m. (hora colombiana), se disputará en el Stade de France de Saint-Denis, en París, y promete un choque apasionante entre dos potencias europeas.



El colombiano Luis Díaz se perfila como titular en el once de Jürgen Klopp para el gran reto de la temporada. El ‘23’ quiere sellar un semestre espectacular en su debut en el club inglés, y espera brillar en el ataque, en el que conforma un tridente de miedo junto al egipcio Mohamed Salah y al senegalés Sadio Mané.



En Real Madrid están al tanto de lo peligroso que puede ser Díaz, Salah y Mané. Por eso, la defensa merengue se prepara para enfrentar al tridente y espera detectar la manera de controlarlo.



En la atención a medios de comunicación, varios jugadores del Madrid dejaron ver el respeto que hay por Díaz, Mané y Salah.



Dani Carvajal, lateral derecho merengue, y quien estaría encargado de marcar a Luis Díaz, expresó que “los tres jugadores de arriba son muy rápidos y tendremos que estar muy atentos. Pero en su fase defensiva, si superamos esa primera línea, podemos crearles peligro. Esa puede ser una de las claves del equipo”.



Por su parte, el zaguero David Alaba, internacional austriaco, advirtió que Liverpool no es solo Salah: “Liverpool es muy fuerte. Tiene mucha intensidad. No es solo él (Salah). El ataque es muy fuerte. No será fácil encontrar soluciones”.



Mientras que Thibaut Courtois, arquero belga, advirtió que “Liverpool busca mucho la espalda y tiene jugadores con mucha velocidad. Ellos tiran muy alto la línea y habrá que atacar ese espacio”.