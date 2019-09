Los partidazos con los que inicia la Champions: ¡Para no perdérselos!

Vuelve la Champions League. La que para muchos es considerada la mejor competencia del mundo por tener los clubes de la élite del fútbol europeo inicia una nueva temporada con varios partidazos para no perderse.

En históricos estadios europeos se disputarán varios partidos importantes de este torneo. Liverpool empezará su defensa del título frente a un fuerte rival italiano, mientras que las dos potencias españolas inician contra difíciles clubes.



(Revise aquí dónde ver los partidos por televisión)

Estos son los partidos imperdibles de esta primera jornada

Martes



Chelsea vs. Valencia: 2:00 p.m.



Napoli vs. Liverpool: 2:00 p.m.



Borussia Dortmund vs. Barcelona: 200 p.m.

Miércoles



PSG vs. Real Madrid: 2:00 p.m.



Atlético de Madrid vs. Juventus: 2:00 p.m.