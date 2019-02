Los datos que dejaron los juegos de ida en octavos de Champions

En las últimas dos semanas se disputaron los juegos de octavos de final de la Champions League. Ocho enfrentamientos que dejaron pocos goles y muchas preocupaciones en algunos equipo. James Rodríguez y Dávinson Sánchez fueron los únicos colombianos que tuvieron minutos en esta fase.



Estos son algunos datos que dejaron los partidos de Champions...

* Ninguno de los tres alemanes que accedieron a esta fase del campeonato ganaron. Schalke y Borussia perdieron, mientras que Bayern empató.



* Schalke vs. Manchester City fue el único partido en los que se anotaron goles en el primer tiempo.



* Desde 2015 no se presentaba una cifra tan baja en números de goles. 18 celebraciones hubo en los ocho partidos, mientras que hace cuatro años fueron 16. Además es la quinta más baja en los 10 años.



* Tottenham vs. Borussia Dortmund fue el partido con más aficionados: 75000.



* Hace más de tres años que Luis Suárez no anota gol de visitante en un partido de Barcelona en Champions League. La última anotación fue en septiembre del 2015.



*Los visitantes fueron los protagonistas con la posesión del esférico. Solo Ajax y Tottenham fueron los locales que tuvieron más el balón que sus rivales.



* Sergio Agüero, José María Giménez y Diego Godín fueron los jugadores suramericanos que anotaron gol en esta fase de Champions.



* Cristiano Ronaldo se encamina a una de sus temporadas más pobres en goles, pues solo lleva uno. Con el 2-0 de la ida, Juventus tendrá que ganar en casa y así darle la oportunidad al portugués de seguir celebrando.



Datos de los colombianos:



* Dávinson Sánchez: el defensor colombiano realizó 117 pases de los cuales 111 fueron correctos, una efectividad del 95%. En materia defensiva recuperó 9 balones e hizo una intercepción.



*James Rodríguez: el volante colombiano recorrió 11 kilometros en el terreno de juego y aunque ofensiva no pudo aportar mucho, su despliegue en defensa fue notable.