Dos ‘Dybalazos’ y líder: Juventus remontó y venció 2-1 a Lokomotiv

Juventus tuvo este martes en Paulo Dybala a su gran figura para remontar y ganar su partido 2-1 frente al Lokomotiv Moscú, en la tercera jornada de fase de grupos de la Champions League. El argentino sacó dos remates para vencer al equipo ruso y así el equipo italiano mantuvo su invicto y el liderato en el grupo D.

Cuando Juventus estaba encima de su rival, y después de una jugada en la que falló el local en la definición, nació el gol de Lokomotiv a los 30 minutos de juego, obra de Aleksey Miranchuk para sorprender a los turineses y poner el 0-1.

DE LA FALLA DE BONUCCI... AL GOL DE LOKOMOTIV#ChampionsxFOX Lo que falles... lo verás reflejado en tu portería...



Aleksei Miranchuk hace pitar a la 'Locomotora Moscovita' en el Juventus Stadium pic.twitter.com/IMgUkY6wHJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 22, 2019

Juventus no encontró la clave para empatar. Cristiano Ronaldo, su símbolo, no tuvo una buena noche y no estuvo claro para definir. Tampoco el argentino Gonzalo Higuaín pudo lograr el empate, y el tiempo se estaba agotando.



Sin embargo, apareció otro argentino, Paulo Dybala, para sacar primero un potente remate, a los 32 del complemento, para igualar el marcador 1-1; y a los 34 aprovechó un rebote para remontar y darle el triunfo a la ‘vecchia signora’ por 2-1.