Harry Kane se perdió en el partido bajo la sombra de Virgil Van Dijk

Harry Kane fue duda hasta último minuto y su ausencia en los partidos previos a la final de Champions League parece haberle pasado factura en la disputa del último título de la temporada con Tottenham.



El delantero inglés quien, antes de su lesión, llevaba una gran temporada tanto en Inglaterra como a nivel continental, se recuperó en las últimas semanas, pero contra Liverpool demostró la falta de ritmo y la inconsistencia de un futbolista que no jugó por un periodo cercano a los dos meses, luego de una lesión que estuvo muy cerca de poner fin a su temporada.



Durante los 90 minutos de partido, Kane no apareció demasiado, sufrió con la buena marca del holandés Virgil Van Dijk y no tuvo posibilidades claras de gol, siendo él el encargado de ceder las posibilidades a sus compañeros, saliendo del área buscando asistir, tal como lo hizo en los minutos finales luego del ingreso de Fernando Llorente.



El único remate claro de Kane llegó a los 93 minutos, cuando Liverpool se concentró en su victoria, cedió algunos espacios a sus rivales y le permitió al atacante disparar al centro de la portería, donde Alison, como durante todo el partido, respondió de gran manera.



De esa forma concluyó una triste temporada para Kane, quien no pudo acompañar a su equipo en los partidos definitivos y aunque alcanzó a disputar la final, no pudo festejar como sí lo hizo en Ámsterdam, cuando sin su presencia, lograron remontar un marcador y un partido adverso y complicadísimo.