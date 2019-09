Hazard: ‘Todavía no soy un galáctico, tengo que demostrarlo’

Eden Hazard, centrocampista belga del Real Madrid, defendió que se encuentra al cien por cien físicamente una vez recuperado de la lesión que marcó su inicio de temporada, admitió que sabe que "la gente espera" mucho de él y que le falta "un gol o una asistencia para empezar a remontar".

"Me siento bien, es cierto que la gente espera mucho de mí y yo también. Personalmente lo puedo hacer mejor. Siempre va a haber crítica, es normal, yo también soy crítico conmigo mismo pero trabajado todos los días para mejorar y vamos a hacer grandes cosas este año", defendió en rueda de prensa.



"Sinceramente ahora mismo me siento al cien por cien, ya no estoy lesionado y ahora solo falta que marque goles y sea decisivo. Es lo que esperan todos de mí y cuando empiece a hacerlo en varios partidos va a ser más sencillo todo. Simplemente me falta un gol o una asistencia para empezar a remontar", añadió.

Siempre va a haber crítica, es normal, yo también soy crítico conmigo mismo pero trabajado todos los días para mejorar y vamos a hacer grandes cosas este año



Yo también soy crítico conmigo mismo", añadió el belga, asegurando que su discreto rendimiento hasta la fecha "no es un tema de confianza". "El entrenador me dijo que lo intente más, que haga lo que sé hacer, y soy yo el que tiene que dar el cien por cien. Estoy totalmente recuperado para dar un paso adelante y marcar la diferencia", prometió.



En este sentido, subrayó que lo que le falta "es marcar goles y ser decisivo". "Es lo que todo el mundo espera de mí. Cuando empiece a marcar y a hacer grandes partidos todo va a ser mucho más sencillo. Solo me falta un gol o una asistencia para empezar a remontar", desgranó.

“Todavía tengo que demostrar que soy un galáctico"



Tal y como lo hizo en su presentación, Hazard negó que sea un jugador "galáctico". "Todavía no lo soy y tengo que demostrar que puedo llegar a serlo. Conocemos muy bien el pasado del dorsal 7 en este club y tengo que ser yo el primero que demuestre que puede ser el mejor del mundo. No dudo de mí y cuando tenga toda la confianza todo irá mucho mejor", reiteró.



En cuanto a su posición favorita en el campo, recordó que tanto el Chelsea como en la selección belga "siempre" ha jugado "como extremo", ya sea en una u otra banda. "Con Karim (Benzema) y Bale podemos jugar en cualquier posición arriba porque el entrenador nos da mucha libertad cuando tenemos el balón y eso es lo que mejor me conviene a mí", agradeció.