Todo lo que puede pasar en los octavos de Champions League esta semana

Esta semana se definirán los primeros cuatro equipos que jugarán los cuartos de final. Real Madrid vs. Ajax, Borussia Dortmund vs. Tottenham, Porto vs. Roma y PSG vs. Manchester United, son los partidos que se verán entre martes y miércoles.

Real Madrid vs. Ajax

El equipo blanco llega a este partido con una ventaja de 2-1 y un empate por cualquier marcador les dará la clasificación a la siguiente fase a los españoles. Sin embargo, dos goles de los holandeses los llevarían a clasificar a la siguiente fase y una victoria 1-2 de Ajax llevaría a la prórroga.

Borussia Dortmund vs. Tottenham

Los ingleses ganaron 3-0 en la ida y en condición de visitante esperan mantener la ventaja. Aunque parece difícil remontar el marcador, los alemanes han tenido buenas actuaciones esta temporada y le apuestan a su localía. Tres goles necesita Dortmund para forzar la prórroga.

Porto vs. Roma

En condición de local, los portugueses deberán buscar remontar un 1-2. Jugar de local les favorece, pues un solo gol los llevaría a clasificar a la siguiente fase, pero no pueden conceder ningún gol. Si Porto sufre un gol en su arco, deberán buscar ganar 2-1 y así ir a la prórroga.

PSG vs. Manchester United

Los parisinos obtuvieron un valioso triunfo por 0-2 en su visita a Old Trafford y de local podrán revalidar ese resultado para seguir en competencia. Un empate le da la clasificación al PSG, mientras que los ingleses deberán anotar dos goles para forzar la prórroga y no recibir ninguno.