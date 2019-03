¿Será investigado el polémico gesto de Cristiano Ronaldo en Champions?

Cristiano Ronaldo celebró con todo el paso de Juventus a cuartos de final de la Uefa Champions League. Lo desagradable de la celebración fue el gesto que hizo el portugués al finalizar el partido.

La hazaña de Ronaldo en Champions fue increíble, tres goles y clasificación para su equipo le dio una noche redonda al portugués. Sin embargo, no todo fue bueno, el jugador celebró a rabiar, haciendo un gesto que deja al nacido en Madeira a que le abrán un expediente disciplinario en la Uefa.



El portugués no perdonó el gesto del técnico argentino Diego Simeone en el momento que ganó el partido de ida en Madrid, por este motivo Cristiano recordó esto y no evitó hacerlo al final de partido.



Si la Uefa es consecuente, investigará y sancionará al futbolista de Juventus. Cabe resaltar que la sanción a Simeone fue netamente económica y no fue expulsado del banquillo técnico en ningún partido de Champions.



Habrá que esperar a las declaraciones del portugués y la Uefa para saber el alcance del polémico gesto al finalizar el partido entre italianos y españoles.