¡Con estadística a favor! Real Madrid va por otra final de Champions

Real Madrid visitará al Chelsea este martes en Stamford Bridge, en busca de la clasificación a la gran final de la Champions League. Ya en la final espera el Manchester City por su rival. El duelo de ida terminó igualado a un tanto, resultado que favorece al Chelsea, pero el historial podría decantarse para el cuadro español, pues en Inglaterra le ha ido bien.



Pues en eliminatorias a doble partido ante equipos ingleses, la estadística dice que ha sacado nueve triunfos, seis empates y cinco derrotas. En total, se ha cruzado en Europa con el Manchester United, Manchester City, Derby County, Arsenal, Liverpool y Tottenham.



El historial arranca ante los diablos rojos, en 1957 ganó 3 a 1 en Chamartín e igualó a dos tantos en Old Trafford, en esta ocasión pasó a la final. Los rojos de Manchester tendrían su revancha en 1968 al ganar 1 a 0 en Inglaterra y en España empatar a tres tantos.



En 1976 el Real Madrid remontaría un 4 a 1 ante el Derby County en Inglaterra, ganando 5 a 1 en el Bernabéu en el tiempo extra. Hasta el 2000 se vería de nuevo con un equipo del país de la corona británica, Manchester United, nuevamente. Tras igualar a ceros en España, ganaron 2 a 3 en Old Trafford con tantos de Raúl y Fernando Redondo.



Inglaterra vería nuevamente el despliegue blanco, en Old Trafford. La ida en España fue un 3 a 1, en casa de los red devils ganarían 3 a 4 con un triplete de Ronaldo. Arsenal y Liverpool serían los verdugos en los dos siguientes cruces, en 2006 los gunners ganaron 0 a 1 en Madrid. Para 2009 Liverpool venció en los dos juegos para un global de 5 a 0.

Para 2011 Tottenham no fue mayor problema y superó la serie ganando en ambos encuentros.

En 2013 por los octavos de final, Manchester United sacó nuevamente una igualdad a un tanto, pero en Old Trafford los madrileños ganaron 1 a 2.

Las dos series más recientes son contra el Manchester City, en 2016 empataron a ceros en Inglaterra, para en la vuelta ganar 1 a 0. La del año pasado fue 4 a 2 en el global para los de Guardiola.



En total, son siete victorias ante cuatro derrotas en series de ida y vuelta, con el precedente que en varias ocasiones, al igualar en su casa, se impuso en Inglaterra.