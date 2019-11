Más sufrimientos que alegrías: reto de los colombianos en Champions

Este martes comienza la cuarta jornada de la Champions League, en la que los diferentes clubes empezarán a definir el camino a la clasificación o a la eliminación de esta importante competencia internacional.



La jornada se jugará así y estos son los retos de los colombianos en los diferentes partidos de esta fecha.

Martes



12:55 p.m.: Barcelona vs. Slavia Praga



12:55 p.m.: Zenit vs. RB Leipzig: Wilmar Barrios se enfrenta al líder de su grupo. Los rusos tienen cuatro puntos y los alemanes seis, por lo que será un juego por el liderato. No obstante, los demás vienen muy pegaditos: Lyon tiene cuatro puntos y Benfica tres.

3:00 p.m: Liverpool vs. Genk: Con Carlos Cuesta y Jhon Janer Lucumí, Genk deberá sumar sí o sí y así seguir con posibilidades de seguir en la Champions. Si pierde quedarán sin opciones de clasificar a la siguiente fase, pero empezaría a pelear por jugar Europa League.



3:00 p.m: Napoli vs. RB Leipzig: aunque David Ospina no tiene mucha continuidad, Napoli es líder de su grupo y una victoria los acercaría a la siguiente fase del campeonato.



3:00 p.m: Valencia vs. Lille



3:00 p.m: Lyon vs. Benfica



3:00 p.m: Chelsea vs. Ajax



3:00 p.m: Borussia Dortmund vs. Inter

Miércoles

12:55 p.m.: Bayern vs. Olympiacos



12:55 p.m.: Lokomotiv Moscú vs. Juventus: Juan Guillermo Cuadrado y sus compañeros de la vecchia signora son líderes con 7 puntos, los mismos del Atlético de Madrid. Si ganan este partido conseguirán la clasificación a la siguiente fase del campeonato.



3:00 p.m: Estrella Roja vs. Tottenham: Davinson Sánchez buscará seguir en la segunda posición de su grupo y para ello deberá ganar o empatar. Si pierde, los serbios le quitarán su lugar en la tabla de posiciones.



3:00 p.m: Leverkusen vs. Atlético de Madrid: Santiago Arias pelea fuerte por el puesto de lateral derecho, pero su equipo está tranquilo en Champions. Son líderes junto a Juventus con siete puntos y si ganan consiguen la clasificación a la siguiente fase de la Champions.



3:00 p.m: PSG vs. Brujas: Éder Álvarez Balanta y su equipo buscan seguir en la pelea por acceder a la siguiente fase de la Champions. Si ganan tendrán un gran resultado para mantenerse en la pelea, pero si pierden, y Real Madrid gana, sus posibilidades de seguir en la Champions serían muy complicadas.



3:00 p.m: Atalanta vs. Manchester City: Sin Duván Zapata, pero con Luis Muriel, los italianos buscarán no quedar eliminados de la Champions luego de no sumar ningún punto en las tres jornadas anteriores. Se despiden de este torneo si pierden contra los ingleses y hay un ganador entre Dinamo Zagreb vs. Shakhtar.



3:00 p.m: Dinamo Zagreb vs. Shakhtar



3:00 p.m: Real Madrid vs. Galatasaray: Aunque Falcao García no jugará en esta fecha, los turcos pueden quedar eliminados si pierden contra los españoles en el Santiago Bernabéu. James, por su parte, es duda al inicio de esta semana, pero su equipo podría acercarse a la segunda ronda si gana el partido en condición de local.