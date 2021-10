Icardi recibe respaldo del PSG y es convocado para Champions ¿jugará?

El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, había adelantado en rueda de prensa previo al partido con Leipzig, que la ausencia de Mauro Icardi en los últimos entrenamientos respondía a "problemas personales". Sin embargo, dijo que entraría en la lista de convocados y horas antes analizarían si lo incluirían en los planes o no.



Aunque el argentino recibió el respaldo y fue incluido en la lista para el duelo de Champions, pese a no haber estado presente desde el domingo, L'Equipe aseguró en las últimas horas que no estará en el partido. "Se encuentra en París después de haber realizado un viaje de ida y vuelta a Milán, pero no se siente capaz de jugar. Está muy afectado por la separación".

Cabe recordar que Icardi afronta una difícil situación con su pareja, Wanda Nara, por una supuesta infidelidad. El futbolista disputó el partido del viernes, en el que su equipo venció 2-1 a Angers, el sábado hizo práctica con normalidad pero ese mismo día estalló todo. Ella publicó en redes un mensaje que dejó claro que algo sucedía entre la pareja.



El domingo y el lunes estuvo ausente de los entrenamientos, como explicó su entrenador, resolviendo temas personales. Su esposa dejó París y tomó rumbo a Milán junto a sus hijas el fin de semana. Icardi viajó a Italia en busca de reconciliación, pero las cosas, según lo ha manifestado ella en sus redes, no se han arreglado aún.