Zapata y Muriel, contra un muro: Navas, el mejor portero de Champions

Llegan los cuartos de final de la Champions League, la inédita Final 8, la emoción a tope para los protagonistas, listos todos en Lisboa para duelos 'mata-mata' que serán o una condena o una hazaña.

Y para los colombianos del Atalanta, el cruce contra PSG tendrá todo un sabor particular: llegan inspirados, con todo el respaldo de su DT, Gasperini, más allá de quién sea titular, y la posibilidad cierta de dejar de ser la sorpresa para consolidarse como revelación.



Atalanta es, sin duda, uno de los equipos que mejor fútbol ha mostrado en esta atípica campaña, marcada por la pandemia y las suspensiones, pero también por los resultados, que respaldan a un equipo que ataca unido, defiende unido, basa en el grupo y no en la individualidad toda su fortaleza.



Aun así hay quienes logran destacarse, como Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. El primero se perdió una buena parte del curso por una rebelde lesión y el segundo ya es el suplente de oro de Europa.



Zapata sufrió más de dos meses para recuperarse de una lesión en el muslo pero volvió con todo: en 28 partidos de Liga contabilizó 18 tantos, 3 más hizo en Copa y 1 lleva en Champions. En 37 juegos anotó 22 goles, a pura potencia, ubicación, sacrificio. No en vano es uno de los delanteros más apetecidos del Calcio en este momento.

Y el mérito de Muriel no es menor: totaliza 19 goles en todas las competencias de la temporada pero con muchos menos minutos que su compatriota, partiendo casi siempre desde el banquillo, aprovechando al máximo cada oportunidad que le da Gasperini.



Es ese arsenal de 41 goles entre los dos es lo que espera a Keylor Navas, el arquero del PSG, el que ganara tres veces la Champions con la camiseta del Real Madrid y ahora con los franceses va por la reivindicación, por la posibilidad de ganar sin los eliminados 'merengues', por su propio trofeo.



Y vale decir que, hasta estos cuartos de final, lo ha hecho de maravilla: es el arquero que más veces ha sacado su arco en ceros en la actual edición, con un total de 5 veces, una más que otros como Oblak (Atlético de Madrid) y Neuer (Bayern). En 7 partidos su rendimiento es del 71,4 pro ciento, lo que lo convierte en el mejor de todos los equipos que se han citado en Lisboa.



El duelo, entonces, está servido: toda la artillería colombiana vs la seguridad del 'Mister Champions' costarricense que ahora defiende la portería de PSG. Uno volverá triste este miércoles a casa...