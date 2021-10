Especial atención a los colombianos: agenda del miércoles en Champions

Continúa la imperdible tercera jornada de Champions League. Se avecinan partidazos de primer nivel con futbolistas colombianos como protagonistas. En total serán cuatro los que jugarán este miércoles.



Duván Zapata y Luis Fernando Muriel visitan el templo de Cristiano Ronaldo en Manchester, mientras que Wilmar Barrios recibe en San Petersburgo a Juan Guillermo Cuadrado. Ansiedad total.



Agéndese acá con los encuentros del día:

FC Barcelona vs Dinamo Kiev - Grupo E

Hora: 11:45 a.m.

Canal: ESPN y Star +



RB Salzburg vs Wolfsburg - Grupo G

Hora: 11:45 a.m.

Canal: ESPN 2 y Star +



Manchester United vs Atalanta

Hora: 2 p.m.

Canal: ESPN y Star +



Zenit vs Juventus

Hora: 2 p.m.

Canal: ESPN 2 y Star +



Lille vs Sevilla

Hora: 2 p.m.

Canal: ESPN 3 y Star +



Benfica vs Bayern Múnich

Hora: 2 p.m.

Canal: ESPN Extra y Star +



Chelsea vs Malmo

Hora: 2 p.m.

Canal: Star +



Young Boys vs Villarreal

Hora: 2 p.m.

Canal: Star +