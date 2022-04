‘Benzema, la representación perfecta de lo que debe ser un delantero’

Con 37 goles en 37 partidos, a Carlo Ancelotti no le importó reconocer que su Real Madrid es uno con Karim Benzema en el campo y otro sin él. Regaló los mejores elogios a un jugador que asume el liderazgo y que ha crecido en la faceta goleadora respecto a su primera etapa como técnico del club.



"Karim representa en este momento lo que tiene que ser un delantero centro moderno. En el pasado se ponía en el centro del área, remataba los centros y lo que pasaba por el área. Benzema es lo que exige el fútbol moderno en un delantero, no es solo rematar y marcar, es ayudar al equipo, hace trabajo defensivo, la representación perfecta de lo que tiene que ser en el fútbol de hoy un delantero centro", elogió.

"La temporada dice que hay dos delanteros que han destacado mucho en el equipo, Vinícius y Benzema. En el pasado hemos tenido a Cristiano y Bale que marcaban muchos goles. Es verdad que tenemos dependencia de Benzema pero estoy feliz de ser dependiente de él", añadió.



Centrado únicamente en el duelo europeo ante el Chelsea, el técnico italiano espera modificaciones tácticas del rival y reconoce que deben estar "preparados para todo" y adaptarse a "jugar de distinta manera".



"La suerte es que tengo una plantilla que conoce muy bien este tipo de partidos, que sabe bien lo que ha pasado y lo que puede pasar. Es cierto que no salimos al partido relajados, el estado de ánimo de hoy es una plantilla feliz por jugar este partido. Es una oportunidad grande de llegar a una semifinal de Champions. La preocupación normal de medirte a un rival fuerte como el Chelsea. Le tenemos mucho respeto", dijo.



Por su parte, Benzema aseguró que la ventaja de dos goles conseguida en Stamford Bridge no debe cambiar el planteamiento de su equipo en el estadio Santiago Bernabéu, donde dijo que deben salir a "ganar".



"La clave de la vuelta es jugar como en la ida, jugar un partido para ganar, entrar a por el partido y demostrar que queremos pasar a la semifinal", aseguró Benzema en la recogida del galardón como 'Jugador Cinco Estrellas' de Mahou del mes de marzo, elegido por los aficionados.



Así mismo reconoció que no guarda secretos para que su rendimiento mejore cada año. Ya ha superado su mejor registro goleador y está siendo el gran referente del Real Madrid camino de la conquista de LaLiga Santander y la pelea por la Liga de Campeones.



"No sé cual es mi secreto, yo trabajo siempre cada día más en el entrenamiento y me preparo para estar listo para el partido", manifestó.