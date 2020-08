Un intratable Bayern ante un Lyon que no cree en favoritismos

El Bayern Múnich, que se ha mostrado intratable a lo largo del año como lo puede testificar el FC Barcelona -su última víctima- se juega mañana el pase a la final de la Liga de Campeones ante un Olimpique Lyon que no parece creer en favoritismos ajenos.

Tras haber dejado en la cuneta al Manchester City y al Juventus, el Lyon volverá a jugar una semifinal de Champions, la de toda su historia, contra el mismo equipo que lo eliminó en 2010, el Bayern de Múnich.



El Bayern parte como claro favorito pero en el equipo y en el entorno se advierte constantemente contra el peligro de subestimar al Lyon y sobre la necesidad de estar atento a sus rápidos contragolpes, de los que ya fue víctima el City.



El meta y capitán Manuel Neuer ha definido al Lyon como un equipo inteligente que castigó brutalmente al City y ha dicho que una de las claves será mantener la concentración y procurar tener siempre un hombre más que el Lyon en la propia mitad en las situaciones defensivas.



El Bayern llega al partido en excelente estado de forma en lo físico, en lo anímico y en lo táctico. En el campo, los jugadores parecen jugar de memoria. El entrenador Hansi Flick no tiene demasiados motivos para cambiar la alineación inicial que empezó en el varapalo por 2-8 propinado al Barcelona, aunque tiene alternativas para varias posiciones.



Así, por ejemplo, Kingsley Coman podría estar en lugar de Ivan Perisic puesto que, ante una defensa cerrada como la del Lyon, sus regates podrían ser importantes. Sin embargo, tras el partido que jugó Perisic ante el Barcelona es difícil encontrar argumentos para sustituirle.



Otra variante, posible aunque improbable, sería el regreso de Benjamin Pavard, que ha vuelto a los entrenamientos tras una lesión, a su posición de lateral derecho lo que le permitiría a Joshua Kimmich retornar al centro del campo e implicaría el sacrificio de Leon Goretzka o Thiago Alcántara.



En el sistema, un 4-2-3-1 que en ataque tiende a convertirse en un 4-2-4, no se esperan cambios como no los ha habido a lo largo de la temporada.

Lyon, por otra sorpresa



Del lado del Lyon, una de las cartas que guarda el técnico Rudi García es qué futbolista acompañará en el ataque al máximo goleador del Lyon, Memphis Depay, ya que, tendrá que elegir entre el exjugador del Villarreal Toko Ekambi (titular frente al Manchester City) o decantarse por Moussa Dembelé, que marcó el 1-2 y el 1-3 en la eliminatoria de cuartos frente a los "citizens".



Es probable que García opte por su sistema de juego habitual del 5-3-2, en el que los carrilleros juegan un papel esencial a la hora de atacar y defender por las bandas.



El Lyon es un equipo que se cierra muy bien y que apuesta por la verticalidad a la hora de salir con rapidez una vez que roba el balón. La calidad en la medular del joven franco-argelino Aouar puede ser clave para iniciar las "contras" en las que Dubois, Depay o Ekambi juegan de memoria a la hora de asociarse en los desmarques.



El técnico galo, hijo del exfutbolista español del Lille José García, ha dirigido clubes como Lille o Roma y su mayor éxito europeo lo alcanzó en 2018 con el Marsella, cuando a la final de la Europa League en la que perdió contra el Atlético de Madrid de Simeone.



El Lyon acabó este año séptimo en la Liga francesa, que se suspendió en la jornada 28, por lo que la única opción del conjunto francés para jugar el próximo año la Champions es ganar este edición de la Liga de Campeones. De lo contrario, interrumpirá diez años seguidos de presencia en la máxima competición europea.

Alineaciones probables:

Olympique de Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Toko Ekambi.



Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (España).



Estadio: José Alvalade de Lisboa.

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)