Bayern vs. Barcelona se jugará a puerta cerrada por covid en Alemania

El partido entre Bayern Múnich y FC Barcelona del próximo miércoles 8 de diciembre, y en el que el equipo azulgrana se juega su clasificación a octavos de final de la Champions League en la última jornada de fase de grupos, se disputará a puerta cerrada.



Así lo confirmó el primer ministro de Baviera, Markus Söder, justificando su decisión de que no entren aficionados en los estadios debido a la mala situación de contagios por Covid que sufre Alemania.



“Es importante decidir hoy de forma unitaria para todo el país que no se admita a espectadores. Si esto no funciona a nivel federal, lo haríamos solos a nivel de Baviera”, declaró Söder a la cadena regional ‘Bayerischer Rundfunk’.



No solo sería este clásico de Champions: el fútbol sin público sería una realidad por lo menos lo que resta del 2021. Además de Bayern Múnich, hay equipos de la región de Baviera que deberán renunciar a tener aficionados en sus estadios, como el FC Augsburg y el Greuther Fürth.