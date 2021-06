¡Bayern, en la intriga! El futuro de Lewandowski, es una incógnita

Robert Lewandowski es el jugador insignia del Bayern Múnich, el aporte al equipo en las últimas temporadas lo hacen el más elemental en todo el equipo, pese a la cantidad de jugadores de calidad que tiene el conjunto bávaro. Al polaco siempre lo han relacionado con los clubes más grandes y con el poder económico en Europa, pero en Alemania han encontrado varias formas para evitar que termine dejando la institución. Pese a su edad, el radar de los clubes sigue apuntando hacia ‘lewi’.



Y es que el presidente del Bayern, Hebert Hainer, habló acerca del futuro del atacante polaco “Es el mejor delantero del mundo. Todavía le quedan dos años de contrato aquí y puedo imaginarme retenerle más tiempo con nosotros” además, agregó acerca de la posibilidad de que siga batiendo números en el club, en especial, el de Muller “ahora tiene 277 goles, si se mantiene en forma y renueva con nosotros es posible que la alcance. Creo que puede conseguirlo todo. Robert es una auténtica bendición para nosotros”.



Además, el mismo atacante en una entrevista que concedió a Canal +, habló sobre su futuro “Sigo teniendo la mente abierta. Me siento muy bien en el Bayern, la ciudad es magnífica, es un gran club. Siempre he tenido curiosidad por aprender un nuevo idioma, una nueva cultura. Pero no sé si será en el fútbol o después de mi carrera”.



Cabe destacar que el Real Madrid sigue buscando tantear el terreno del polaco, teniéndolo como una posibilidad de fichaje, pese a sus 32 años. Otros de los interesados son Chelsea, PSG y el Manchester City.