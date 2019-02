Reto para James: sería líder del Bayern contra Augsburgo en Bundesliga

James seguirá cosechando frutos de su buena presentación en la pasada jornada de la Bundesliga.

El colombiano se mantendría entre los 11 titulares del Bayern para la visita al Augsburgo, este viernes (2:30 p.m., hora colombiana) un duelo clave para seguir al acecho si ocurre un nuevo error del líder, Borussia Dortmund.



¿Será titular en un equipo B para cuidar a los estelares de cara al partido de Champions, la próxima semana contra Liverpool? El técnico Niko Kovac descartó esa hipótesis de manera contundente: "No tenemos ninguna razón para darles descanso a los jugadoes este viernes. Tenemos suficiente tiempo de recuperacíón y regeneración y todos están aptos. No podemos subestimar a Augsburgo", afimó.



De hecho, en su opinión "este partido es muy importante para el estado de ánimo previo a Liverpool. Nos dará el impulso para ese partido".



Kovac entiende que el sueño de la Champions es importante pero evita distracciones en la Bundesliga, en la que no quiere dar una sola ventaja más: "No puedo negar que algunos pueden tener la mente en Liverpool pero necesitamos ganar este viernes para recortar la ventaja con Dortmund, en eso estamos concentrados", dijo.







Así las cosas, no parece un plan B que James sea el líder creativo de este Bayern, que recuperaría al lesionado Neuer y le daría competencia antes de Champions, y tendría a James detrás de Lewandowski, auxiliado en los extremos por Coman y Gnabry y a su espalda Goretzka y Thiago.



El laboratorio es ideal para que James se gane el puesto contra Liverpool, teniendo en cuenta que Müller no estará por suspensión.



Según Kicker, esta sería la alineación del Bayern: