¡Córdoba se ilusiona! Hertha, a un paso de la salvación del descenso

El Hertha Berlín ganó 3-0 al Friburgo y sumó tres puntos muy importantes para salir de los puestos de descenso tras alcanzar la decimocuarta plaza, empatado a puntos con el Arminia Bielefeld, último equipo que perdería la categoría en la Bundesliga.

El Hertha Berlín disputó uno de los dos encuentros que tenía aplazados. En este caso, el de la trigésima jornada que no pudo jugar frente al Friburgo, correspondiente al 21 de abril, a causa de varios casos de coronavirus en el club berlinés.



Los hombres de Pal Dardai lograron una victoria contundente con la que tomaron aire de cara a las últimas jornadas de la Bundesliga. Lo hicieron a costa de un equipo que ya no jugará por nada, empotrado en la zona media de la tabla y casi a la espera del próximo curso para pensar en nuevos objetivos.



El delantero polaco Krzystof Piatek, el esloveno Peter Pekarik, ambos en la primera parte, y el serbio Nemanja Radonjic, al final del partido, marcaron para doblegar al Friburgo y para sacar a su equipo del descenso.



El Hertha Berlin aún tiene un partido menos que el resto de sus rivales. De momento, la próxima jornada se verá las caras con el Arminia Bielefeld en un duelo directo por no perder la categoría.



Después, disputará ante el Schalke, ya descendido, su otro partido aplazado. La próxima semana podría finiquitar su salvación. Los goles del colombiano Jhon Córdoba serán vitales.