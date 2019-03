El buen momento de James Rodríguez en Bayern Múnich de Niko Kovac

El partido contra Wolfsburgo confirmó que James Rodríguez se reencontró con su nivel, un gol y una actuación importante en la victoria de Bayern Múnich lo situaron como uno de los mejores en la cancha.

Mucho se hablaba de la situación de James en Alemania, su poco tiempo de juego, la lesión en su rodilla y los problemas con Niko Kovac, hacían que el colombiano no expusiera sus condiciones.



A principio de año, el entrenador croata sorprendió al poner al colombiano en el once titular contra Bayern Leverkusen. El partido del volante no fue el mejor debido a que perdiero 3-1 de visitantes. Sin embargo, de ahí en adelante el colombiano no se ha sentado en el banco de suplentes ni una sola vez, de hecho ha disputado 8 encuentros seguidos contando Champions League y Bundesliga.



James ha tenido partidos más vistosos que otros, sin embargo en partidos como el de Liverpool en Anfield, demostró su compromiso en defensa y ayudó a que el club bávaro se llevara un gran resultado de Inglaterra.



Lo importante de los números de James empezó hace 3 partidos, ya que contra Wolfsburgo, Borussia Mönchengladbach y Hertha Berlín ha intervido directamente en goles de su equipo. Cabe recordar que asistió a Javi Martinez en dos partidos y hoy marcó un muy bonito gol.



No es la primera vez que el '10' colombiano logra estos números, ya que en 2018 lo hizo 2 veces. En febrero de 2018 intervino directamente en 2 goles y 3 asistencias en tres partidos, de igual forma en abril de 2018 con 2 goles y 4 asistencias. Estos datos permiten demostrar que James Rodríguez volvió a recuperar su nivel y en que momento, ya que se acerca Copa América y fases decisivas de Champions League.



Ha sido una semana positiva para James Rodríguez, su futuro pinta bien, los directivos del equipo han hecho buenos comentarios en relación a la opción que tiene de quedarse. En Colombia se espera que el '10' recupere su nivel y aporte su calidad en la selección.