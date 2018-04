'Es normal que la gente esté ansiosa por verme jugar': Camilo Zúñiga

El regreso de Camilo Zúñiga a los terrenos de juego con Atlético Nacional está a la vuelta de la esquina, o por lo menos hubo un gran acercamiento cuando Jorge Almirón lo confirmó la tarde de este sábado como uno de los viajeros a Bogotá para el encuentro frente a La Equidad por la fecha 18 de la Liga I-2018. Desde hace una semana, Zúñiga tuvo el alta médica y realizó trabajos con el grupo principal.

En charla con el programa ‘La Tertulia’ de 'Nacional Es Pasión', el lateral que también puede jugar como volante habló sobre su recuperación, el presente del equipo y lo que viene para el equipo verdolaga en el remate de la Liga y en Copa Libertadores. Además, el regreso del jugador 'brilla' en la Liga, pues es un exfutbolista de la Selección Colombia y también tuvo experiencia en Europa.



“El equipo lo he visto muy bien, poco a poco se ha ido acoplando. Me gusta mucho cuando rota y no se nota. Para todos nosotros es vital porque tenemos la oportunidad de jugar y si estás en buen momento te quedas con el puesto. El que entra siempre quiere dar lo mejor”, remarcó Zúñiga.



Sobre la falta de gol en el equipo, para Camilo no es algo que preocupe, debido a la fortaleza defensiva que ha venido mostrando en los últimos encuentros. “Se llega mucho y es importante, el puntazo final se va trabajando. Independiente de eso, Nacional se apropia de los partidos, jugamos con la defensa casi en la mitad del campo. Con trabajo en el ataque, poco a poco se van a ver más goles”, expresó.



En cuanto a su posición y la competencia que pueda tener como lateral, para Zúñiga “más allá de la posición, lo importante es jugar. En la posición que me ponga el ‘profe’ (Jorge Almirón) yo estaré. Por ahora quiero estar muy bien, sumar minutos y consolidarme”, comentó.



Además, el nacido en Chigorodó se tomó con más calma sus ganas del debut, sabe que tarde o temprano llegará su oportunidad y ahora que comenzó trabajos a la par del grupo, ve más cerca su regreso. “Ya me siento más tranquilo, esperando la oportunidad de jugar. Es normal que la gente esté ansiosa por verme jugar. Comencé los trabajos desde este lunes y estoy disponible si el ‘profe’ me necesita”, declaró.



Promediando el año pasado, Zúñiga llegó a Colombia desde Inglaterra para recuperarse de su rodilla derecha, a mediados de marzo sufrió una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo. Lo que le derivó en comenzar desde cero sus trabajos en el Centro de Alto Rendimiento, uno de los detalles que más lo sorprendió cuando regresó a su ‘casa futbolística’.



“Me sorprendió este Centro de Alto Rendimiento, esa infraestructura no se ve ni en algunos lugares en Europa. Lo que tiene Nacional es de admirar, es impresionante como ha crecido”, explicó.



Por otro lado, Camilo habló de la Selección Colombia y cómo la ve de cara al Mundial de Rusia 2018. “Tenemos un muy buen equipo, los muchachos lo están haciendo bien. No es lo mismo jugar en un club que en la Selección. Hay un grupo muy acoplado, eso ha sido muy importante. El que llega lo hacen sentir que entró a una familia, luego en la cancha cada uno muestra sus capacidades. Siempre pienso en grande, los conozco y creo que vamos a dar la sorpresa”, señaló.



Además, analizó la Copa Libertadores, un torneo en el que no compite desde el 2008 y donde podría tener algunos minutos en los duelos frente a Delfin y Colo Colo.



“La Copa Libertadores es el torneo que todos los jugadores queremos jugar, por eso Nacional se arma con una nómina competitiva donde puede jugar cualquiera. Hay jugadores que vienen de menos a más, con mucha confianza les va a dar varias alegrías al equipo”, declaró.



Finalmente, el lateral dejó algunas luces para su debut. A Nacional le restan tres fechas, de las cuales dos son fuera de casa: el domingo frente a Equidad en Techo y el 2 de mayo contra Deportivo Cali en Palmaseca.



“Ya estoy haciendo fútbol, estoy con el grupo y a las órdenes del profe, estoy más cerca de cumplir mi sueño. He estado jugando en los entrenamientos como volante. No me aguanto esperar 15 días para jugar como local”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín