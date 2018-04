‘Nacional cierra un partido y piensa en lo que sigue': Aldo Leao

Una semana con cuatro partidos fue la que ajustó Atlético Nacional compitiendo tanto en la Liga como en la Copa Libertadores. Entre los jugadores que tuvieron minutos en todos estos encuentros, se destaca Aldo Leao Ramírez. El samario ayudó a cerrar el partido frente a Once Caldas y Bolívar y manejó los hilos en Barranquilla contra Junior. Con Equidad en el horizonte, Ramírez podría acumular más minutos en el conjunto verdolaga.

“Es importante seguir sumando, para nosotros fue muy bueno conseguir un resultado teniendo en cuenta del viaje, el desgaste que tuvimos en Copa. Hicimos un buen trabajo y estiramos la ventaja en la punta. Hicimos cosas importantes y ahora buscaremos en Bogotá un triunfo que nos permita afianzarnos en lo más alto de la tabla”, remarcó.



En cuanto a su momento con el equipo antioqueño, Aldo destacó que “siempre he sido un profesional dentro y fuera de la cancha, hoy las cosas me están saliendo bien y cada vez le saco provecho a todas las cosas. Hay que seguir mejorando, aportando y aprendiendo”.



Con el trajín de los encuentros y a sus 37 años, Ramírez se siente más entero que nunca, si tiene un minuto o los 90, los buscará jugar con la mayor intensidad. “Si el ‘profe’ (Jorge Almirón) me dice que el domingo juegue, yo no tengo ningún problema. Desde un comienzo lo dije que he venido a disfrutar, a aprender. Cada día que pasa me siento mejor, para mí es importante. Esperemos que pasa, yo siempre voy a estar dispuesto para lo que el cuerpo técnico decida”, acotó.



Pensando en el rival del domingo, Aldo expresó que “Nacional cierra un partido y se piensa en lo que sigue, así es el fútbol. Sabemos que Equidad es un equipo complicado, pero nosotros iremos a Bogotá con la motivación de ganar e ir asegurando ese primer lugar del todos contra todos”.



Además, “el hecho que no estén en buen momento, no quiere decir que vaya a ser más fácil. Al contrario, va a ser más difícil. Nosotros respetamos a los rivales que se juegan un partido diferente, debemos aplicar nuestro fútbol y proponer nuestro juego. En todas las plazas salimos a ganar”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín