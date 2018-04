Matheo Castaño y el sueño de niño: ¡Primer gol como profesional!

Una sonrisa que no cabe en su cara de niño antecede cualquier conversación que pueda tener por estos días Matheo Castaño, volante creativo de La Equidad.

Este jueves fue la figura del triunfo de La Equidad 2-0 contra Santa Fe, que mantiene al equipo con opciones matemáticas de clasificar a los cuartos de final de la Liga Águila.



​Con asombrosa personalidad, este chico, de 18 años, que llegó a los 10 al club 'asegurador' y escaló con paciencia hasta el equipo profesional, provocó una falta en el área y como un resorte saltó sobre la pelota para pedir que lo dejaran cobrar. La escena dejó sin argumentos a sus compañeros, que no se opusieron, seguros de que el chico no iba a fallar.



Fue exactamente así: cobro al palo derecho, arquero al palo contrario y gol. ¡Y que gol! Es el primer tanto como profesional de este joven talento de La Equidad, que por estos días es el centro de atención en su club: todos los que lo conocen desde que era un niño quieren venir a abrazarlo y a felicitarlo... Y él se deja querer.



Matheo vivió en el estadio de Techo el sueño de miles de niños que cada mañana llegan a sus clubes con el sueño de ser futbolista profesional dentro de la mochila. Matheo cuenta aquí su historia, su sensación, su orgullo y su promesa: "Esto no es de un día", advierte. Lo bueno es que él es la prueba de que, después de muchos días de sacrificio, el GRAN DÍA siempre llega.