Xavi se ilusiona con la Europa League: elogios a Pedri y lesiones

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que su equipo se tiene "que ilusionar", porque se ha clasificado para "cuartos de final y es Europa" tras vencer por 1-2 al Galatasaray y pasar a la siguiente ronda de la Liga Europa.



"Hemos hecho un gran partido, de personalidad, de saber cuándo atacar, de tener paciencia, de jugar en campo contrario. Ellos nos han defendido muy bien, como en la ida, son un señor equipo. Hemos ganado en un campo realmente complicado", analizó el técnico egarense en declaraciones a Movistar +.

De hecho, consideró que "el resultado hasta se puede considerar corto", porque el Barça tuvo "ocasiones de gol para sentenciar". Para Xavi "ha sido importante empatar rápido", después de que el Galatasaray se adelantase en el marcador "cuando estaban en un bloque medio o bajo".



El gol del empate fue obra de Pedri, que se deshizo de dos rivales que le salieron al paso dentro del área antes de definir ante Iñaki Peña. "Es un golazo, un gol de una belleza espectacular, sublime. Pedri es capaz de hacer esto y mucho más. Más elogios no puedo decir. Y solo tiene 19 años", sentenció Xavi ya en rueda de prensa.



De todas maneras, el técnico también fue crítico con su equipo en algún aspecto del juego. "Considero que seguimos perdiendo demasiadas pelotas. Ya es una cosa que me molestaba cuando era jugador y me sigue molestando", explicó.



Gerard Piqué fue sustituido en el tramo final del partido cuando la eliminatoria aún no estaba decidida. Preguntado por el motivo de este cambio, Xavi admitió que fue por problemas físicos del central. "Al final me ha dicho que le costaba esprintar y hemos decidido hacer el cambio. No estábamos para regalar. Tan solo ganábamos de un gol. Piqué arrastra una molestia (en el pubis) desde hace un mes".



Otro jugador que tuvo que ser sustituido en el partido por problemas físicos fue Sergiño Dest. En este caso, Xavi explicó que el problema "es en los isquiotibiales", pero espera que "no sea nada".



El próximo compromiso del Barça será el domingo en el Clásico en el Santiago Bernabéu. "Estamos en un buen momento, hace tiempo que no perdemos un partido y vamos a intentar competir también en el Bernabéu sabiendo lo bien que está el Real Madrid. El domingo será otra historia", consideró Xavi.



EFE