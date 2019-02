Villarreal sufrió, empató y clasificó con lo justo frente a Sporting

Villarreal logró su paso a los octavos de final de la UEFA Europa Legue, tras empatar 1 – 1 con Sporting, que, pese a no generar muchas opciones de gol, hizo sufrir a los dirigidos por Javier Calleja y los obligó a buscar el empate hasta el minuto 35 de segundo tiempo, pese a tener un hombre menos desde los 5 minutos de la segunda parte.

El equipo portugués aprovechó un mal control de Ramiro Funes Mori y en su primer ataque consiguió la ventaja que, de momento, les entregaba el empate parcial en la serie y los llevaba a la tanda de tiros desde el punto penal. Sin embargo, la segunda parte no arrancó bien para la visita que a los 5 minutos del segundo tiempo vio cómo expulsaban a Jefferson Nascimiento, tras un pisotón a Dani Raba.



Con un hombre menos en el campo rival, Villarreal, que en esta ocasión no contó con Carlos Bacca, se lanzó al ataque, pero la falta de definición y las pocas ideas ofensivas impidieron que el submarino amarillo consiguiera el empate antes de los 35 minutos, cuando luego de un desborde de Toko Ekambi, Fornals definió al centro del arco y una floja respuesta del arquero de Sporting permitió a los españoles conseguir la igualdad.



A partir de ahí, Villarreal se dedicó a defender el marcador y aunque Sporting intentó, no pudo conseguir volver a marcar en el área española. En el cuadro visitante, Cristian Borja disputó todo el partido y tuvo una modesta actuación. El lateral tuvo algunas proyecciones por la lateral, pero no estuvo seguro al momento de defender y permitió a los locales lanzar con comodidad el centro que concluyó en el empate.