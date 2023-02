Violencia en Europa: hincha del PSV golpeó a portero del Sevilla

Un espectador del partido PSV-Sevilla que el equipo español perdió 2-0 aunque pasó a los octavos de la Liga Europa por el 3-0 de ventaja que llevaba de la ida, saltó al césped del Philips Stadion en el tiempo añadido y agredió al portero sevillista Marko Dmitrovic, antes de ser reducido por la seguridad del estadio.

El incidente, que no acarreó mayores consecuencias para el guardameta serbio del Sevilla, se produjo en el minuto 92 del encuentro, aún con 1-0 en el marcador, cuando el joven espectador detenido saltó al campo y se fue hacia Dmitrovic, a quien llegó a dar un golpe que, en principio, no le causó ningún problema al portero sevillista, pues siguió jugando hasta el pitido final.



El agresor fue reducido de inmediato por la seguridad del estadio del PSV Eindhoven y, tras pararse el partido, el árbitro italiano Daniel Orsato y jugadores de ambos equipos se acercaron al área sevillista para interesarse por el estado de Dmitrovic, quien indicó al colegiado que no tenía ningún problema, por lo que un minuto después se reanudó el choque. EFE