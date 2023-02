Juventus de Cuadrado cedió en Europa League contra Nantes

Juventus recibió en Turín a Nantes de Francia en la ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League y pese a que comenzó ganando, pasó problemas en el segundo tiempo. Terminó empatando 1-1 y deberá ganar sí o sí en la vuelta.

El equipo de Massimiliano Allegri tenía que salir del bache por el que está pasando y alcanzó a ilusionarse con seguir de largo en el marcador tras un gol de Dusan Vlahovic, quien anotó a puerta vacía tras ser asistido por Federico Chiesa. El marcador se puso 1-0 y a los trece minutos parecía que iban a concretar más goles.



Pese al gol tempranero, Juventus no pudo anotar más goles en el primer tiempo y en el complemento Nantes salió con todo a empatar y lo consiguió sobre el minuto 60.





El jugador de Nantes Ludovic Blas tuvo una estupenda definición tras ganar en velocidad y después de hacerse el espacio marcó tras un disparo que dejó sin opciones al polaco Szczesny. 1-1 y a partir de allí Juventus empezó a sufrir.



Después del gol Juventus no logró reaccionar y pese a que ingresó el colombiano Juan Guillermo Cuadrado para aportar en ofensiva, no fue determinante y los intentos del bianconero no fueron contundentes.



Mientras tanto, Nantes se hizo más fuerte con el pasar de los minutos, logrando tener una opción de ganar el partido sobre los minutos finales, pero el árbitro Joao Pinheiro no sancionó un posible penalti a favor de los franceses y decidió acabar el partido en empate.



Ahora, Juventus tendrá que viajar a Nantes para disputar el juego de vuelta que se disputará el 23 de febrero y con el resultado igualado, cualquier equipo podrá clasificarse a octavos de final, pero la principal obligación es de los italianos.







