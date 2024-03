Buen sorteo para Liverpool: así quedaron llaves de UEFA Europa League

Se celebra en Suiza el sorteo de cuartos de final y cruces de la semifinal de la UEFA Europa League 2023 / 2024.

Así quedaron las llaves de cuartos:



Milan vs Roma

Liverpool vs Atalanta

Bayer Leverkusen vs West Ham

Benfica vs Olympique Marsella



Así serán las semifinales



El ganador de la llave Benfica-Marsella se medirá en semifinales al ganador de Liverpool vs Atalanta. El ganador de la llave Milan vs Roma enfrentará al de Bayer Leverkusen vs West Ham.





Estos son los equipos clasificados para cuartos de final de la UEFA Europa League:



Benfica

AC Milan

Marsella

West Ham

Atalanta

Leverkusen

Roma

Liverpool





La ronda de los Cuartos de Final se jugará el 11 y 18 de abril de 2024. La final será en Dublin, Irlanda, el 22 de de mayo.