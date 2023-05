¡La historia se repite! Sevilla prolonga su hegemonía en Europa League

Final con mucho suspenso en la Europa League. Este miércoles, Sevilla y Roma jugaron el partido por el título y, siguiendo con la historia reciente de la competencia, se definió con una tanda de penales. Mancini, jugadorr del conjunto italiano, fue protagonista en todas las jugadas. Sevilla estiró su dominio en el torneo,



La Roma de José Mourinho pegó primero. Paulo Dybala, que estuvo en duda hasta último momento, tuvo un inicio de partido con muchos destellos de calidad y en el minuto 34', logró anotar. El volante argentino aprovechó la recuperación de Cristante y con un remate de zurda, luego del pase de Mancini, marcó el 1-0.



Sevilla pudo haber empatado pero el travesaño impidió el gol Iván Rakitic sobre el cierre del primer tiempo.



Luego del descanso, el equipo español salió con otra disposición y sometió a su rival. Los ingresos de Erik Lamela y Suso al partido le dieron otra dinámica al ataque y Sevilla logró el empate después de varios minutos en campo contrario. En el minuto 55', Jesús Navas envió un centro para Lucas Ocampos, que trazó la diagonal al primer palo. El argentino no pudo conectar con la pelota y se estrelló en Gianluca Mancini, que nada pudo hacer para evitar el gol en contra.



Con el empate, Sevilla siguió envalentonado y logró que los dirigidos por Mourinho no pudieran circular el balón. Dybala se retiró en el minuto 68', y nunca pudo tomar el control del balón. El 1-1 forzó a que se disputaran 30 minutos más de prórroga.



En el tiempo adicional no pasó nada y todo se definió desde los doce pasos, salvo un palo de smalling tras un centro desde la izquierda.



En la ronda de penales, el portero Bono, de excelente rendimiento en el año, atajó el penal de Mancini con su pie. El tercer penal de los dirigidos por Mourinho se estrelló en el palo. El disparo definitivo para el Sevilla fue ejecutado por Montiel. En primera instancia, el portero Rui Patricio atajó el disparo del argentino, sin embargo, luego de la revisión, se repitió y esta vez, el exjugador de River Plate no falló.



Remate cruzado y el Púskas Aréna se tinó de rojo y blanco. En la Europa League, Sevilla tiene un color especial.