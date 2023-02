Roma y Mourinho no pasaron problemas: le remontaron al Salzburgo

La Roma de José Mourinho se hizo fuerte en condición de local en el Stadio Olimpico en donde no pasaron muchos problemas para revertir el marcador adverso que habían dejado en Austria. El Red Bull Salzburgo se llevó una pequeña ventaja mínima en la que encaminó la serie para su visita a Italia, pero los romanos lograron revertir el resultado con dos goles suficientes para dejar el marcador global 2-1 y clasificar a los octavos de final de la Uefa Europa League. Andrea Belotti que fue titular por Tammy Abraham, habitulal delantero y Paulo Dybala anotaron los goles.

Apenas empezó el compromiso, la Roma tuvo la iniciativa con un Paulo Dybala inspirado que se topó con el travesaño después de un córner que primero salvó Phillip Köhn, arquero del Red Bull Salzburgo y luego el metal evitó el primero. El juego giraba entorno a lo que pudiera hacer el argentino que hacía jugar de gran manera a los romanos, tanto que estuvo cerca de un gol, pero cayó en el área, pidió penalti que no fue sancionado.



El balón era completamente de la Roma que era el club que intentaba hacer algo distinto en el compromiso durante la primera parte. La posesión fue romana y las opciones también con Lorenzo Pellegrini y un remate que despejó Phillip Köhn. Sobre los 33 minutos, apareció Andrea Belotti para abrir el marcador después de un centro de Leonardo Spinazzola a la cabeza del delantero italiano para romper los ceros. La anotación fue revisada por una supuesta mano que no negó el gol.



Antes de que acabara la primera parte, volvió a aparecer un centro de Leonardo Spinazzola que remató Paulo Dybala en el área para sentenciar el partido cuando el Red Bull Salzburgo nunca pudo reaccionar. Con la presión de los austriacos, pero el dominio de los romanos inició el segundo tiempo con intensidad. Cristante pudo marcar el tercero pero atajó con seguridad Phillip Köhn. No pasó mucho en el complemento cuando se prendieron las alarmas por una lesión de Dybala sobre el final. El argentino pidió cambio y José Mourinho espera no sea grave. La Roma clasificó a los octavos de final de la Uefa Europa League.