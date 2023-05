Mourinho pegó primero: Roma venció a Leverkusen por la mínima

Después de compartir equipo en Real Madrid, uno como jugador y el otro como entrenador, José Mourinho y Xabi Alonso se vieron las caras este jueves en la semifinal de ida de Europa League que disputaron Roma y Bayer Leverkusen.



El cuadro romano dirigido por el luso ganó por la mínima y ahora deberá defender la ventaja en Alemania la próxima semana cuando se juegue la vuelta.



En el primer tiempo, Bayer Leverkusen tuvo la primera ocasión del juego con Florian Wirtz que sacó un remate que se va rozando el palo del arco custodiado por Rui Patricio.

Para el 18’, llegó la primera chance de Roma con Roger Ibáñez que sacó un cabezazo a colocar, pero el guardameta Lukas Hradecky atajó con una sola mano para evitar el gol del local.



Diez minutos después, los romanos llegaron nuevamente esta vez con Andrea Belotti que intentó un remate dentro del área, pero antes de cantar el gol Odilon Kossounou se interpuso entre la pelota y el arco para salvar a los alemanes.



En el 32, otra vez Kossounou se vistió de héroe para cortar una jugada ofensiva de Roma que tenía pinta a gol de los dirigidos por José Mourinho.



La última de estar parte sería para la Roma en un tiro de esquina de Pellegrini que fue directo a la cabeza de Belotti, pero Edmond Tapsoba despejó la pelota para alejar el peligro.



En el segundo tiempo, Roma intentó ir por el primero en un centro desde la izquierda que buscaba la cabeza de algún jugador de los italianos, pero Tapsoba sacó el balón hacia el tiro de esquina.



El partido se estancó en la mitad del campo, pero en el 62’ la Roma acabó con la monotonía con Edoardo Bove que fabricó una jugada individual y luego le cedió la pelota a Tammy Abraham que sacó un duro remate a las manos de Hradecky.



No obstante, el arquero finlandés dio rebote y Bove solo tuvo que empujarla para poner el primero de los romanos.



Sobre el 86’ casi llega el gol de los alemanes en una jugada en donde Rui Patricio e Ibáñez no se entendieron por lo que el arquero soltó el balón el cual le quedó a Jeremie Frimpong que no pudo definir de gran manera para poner el empate.



Con el triunfo, Roma se va con una mínima ventaja a Alemania, lugar donde se jugará la vuelta la próxima semana en el Bay Arena.