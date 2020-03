¡Alto ahí! No podrán entrar a España por prevención al coronavirus

El Roma informó este miércoles de que no viajará a Sevilla para enfrentarse al conjunto sevillista este jueves en la Liga Europa porque no tiene la autorización del Gobierno español, que bloqueó hasta el 25 de marzo los vuelos directos procedentes de Italia como medida de precaución por la difusión del coronavirus.



"El Roma no irá a España para el partido de Liga Europa contra el Sevilla por falta de autorización de las autoridades locales. La UEFA dará más detalles", reza el mensaje oficial publicado por el equipo afectado en Twitter.



L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020

El conjunto romanista, que se entrenó por la mañana en el centro deportivo de Trigoria, tenía previsto viajar a Sevilla con un vuelo chárter que iba a salir del aeropuerto de Fiumicino a las 3:30 PM hora local. Directivos de la Roma se comunicaron con la UEFA a partir de la tarde de este martes, después de que se hiciera oficial la decisión del Gobierno español de prohibir los vuelos directos procedentes de Italia a causa de la emergencia coronavirus.



El partido válido por la ida de los octavos de final de la Europa League estaba programado para este jueves a las 12:55 PM, hora colombiana.