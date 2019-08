Tercera ronda: lo más destacado de la jornada de la Europa League

Los grandes favoritos de la tercera ronda previa de Liga Europa, como el Espanyol, el Wolverhampton, el PSV, el Feyenoord, el Eintracht de Frankfurt o el Torino, tomaron la iniciativa de la eliminatoria al imponerse a sus rivales en el encuentro de ida. El Espanyol ganó con comodidad en Lucerna y se impuso al conjunto suizo 0-3 con un gol más del enrachado Ferreyra en las fases previas.

Didac Vila y Matías Vargas redondearon un marcador más que positivo para los periquitos, que tendrán que terminar de sentenciar la eliminatoria en Barcelona. Las 'águilas' de Frankfurt aplastaron al Vaduz en el Rheinpark Stadion y firmaron su mayor goleada a domicilio en Europa desde septiembre de 1993, cuando ganaron 0-6 al Dynamo de Moscú.



En las otras goleadas del día, el Ludogorets también marcó una 'manita' frente a los galeses del The New Saints, idéntico resultado que consiguió el Torino, con un doblete de Andrea Belotti.



El Feyenoord se deshizo sin complicaciones del Dinamo de Tiflis al ganar 4-0, como también hizo el Wolverhampton, con dos goles del mexicano Raúl Jiménez. Otros nombres habituales de las competiciones europeas, como el Braga, el Malmo o el Vitoria Guimaraes, también hicieron los deberes al vencer sus respectivos encuentros.



No obstante, la jornada albergó algunas sorpresas, como el empate entre el 'españolizado' AEK Larnaca de Imanol Idiakez y el Gante, o la igualada entre Mariupol y AZ Alkmaar.