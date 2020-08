Morelos no puede solo: desastrosa eliminación del Rangers en UEL

En los octavos de final de la Europa League, Bayer Leverkusen hizo valer la ventaja que sacó en el duelo de ida y eliminó al Rangers por un marcador global de xxx.



Aunque Alfredo Morelos fue titular en el equipo escocés, poco pudo hacer ante la falta de creatividad y opciones de gol que generó su equipo mientras estuvo en cancha.

La primera parte fue completamente gris. Tan solo tres oportunidades de gol, todas del Leverkusen, hubo en 45 minutos. A pesar de la necesidad, Rangers no generó en lo absoluto y eso se vio reflejado en su producción ofensiva.

A los ocho minutos, Diaby probó de media distancia con un zurdazo potente,el balón se desvió en un defensor y pasó muy cerca del arco rival. Aviso de los alemanes.



Al 33', Kai Havertz recibió un muy buen balón profundo de Palacios, definió ante la salida del golero Allan McGregor pero su disparo salió desviado. Cinco minutos después, en un tiro de esquina, Charles Aranguiz safó de su marcador y cabeceó en soledad, pero McGregor atajó. Instantes después, el juez central anuló la jugada por falta en ataque de Volland.



Y así culminaría la primera parte. Más bostezos que emociones.

Para el segundo tiempo la actitud del Rangers no cambió en lo absoluto: desidia y una completa falta de actitud. Esta vez los alemanes no perdonaron y al minuto 50 abrieron el marcador a través de Moussa Diaby. 4-1 en el global y llave prácticamente sentenciada.

Recién a los 71 llegó el primer remate al arco de los escoceses. Luego de un tiro libre costado, Goldson se elevó y cabeceó de gran manera, pero Tapsoba evacuó sobre la línea e impidió el 1-1.



Seis minutos después, el entrenador Steven Gerrard decidió mover el banco y sustituyó a Morelos por Greg Stewart. Justamente este último protagonizó un fallo incomprensible, luego de que el arquero Lukáš Hrádecký se equivocará en salida y Stewart, con el arco a disposición, no pudo marcar.



Al final sería una victoria más que sencilla para Bayer Leverkusen, que jugó a media máquina y disputará la próxima semana los cuartos de final. Por su parte, Rangers y Morelos seguirán concentrados en el regreso de la liga local.