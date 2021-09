Empate y regular actuación: así le fue a Borré con Eintracht Frankfurt

Frankfurt igualó en casa contra Fenerbahce, con Rafael Santos Borré en cancha. Su actuación no fue la mejor, pese a mostrar iniciativa para buscar el arco rival y aportar.



Rafael Santos Borré empezó como titular en el juego del Frankfurt, su equipo, contra Fenerbahce. De entrada, su posicionamiento en cancha estuvo próximo al frente de ataque, pero con la obligación de retrasarse para recibir el balón y generar espacios de cara al arco.



Luchador y peleador, fue su labor en gran parte del encuentro. Desde el arranque, buscó como dejar en buena posición a Lammers. Pero los turcos empezaron ganando con un tanto de Mesut Ozil, que fue de los destacados del Fenerbahce. Pese a estar próximo al área, no tuvo mayor interacción en los remates al arco a favor de su equipo.



Lammers empató para los alemanes, en una jugada donde poco intervino el colombiano. Lo buscó, llegó a la banda, sirvió de pivot, como segundo hombre para descargar el balón, pero en su especialidad no fue la mejor noche. Cabe recordar que al atacante lo han cuestionado, por su desarrollo reciente en la Bundesliga.



Fueron 71 minutos para el delantero de la Selección Colombia en cancha, donde poco pudo hacer y su calificación fue regular (6,2) con un porcentaje de 62% de acierto en los pases realizados, donde hizo 32 en total. En el aspecto ofensivo, no pudo rematar al arco en una sola ocasión. En el mapa de calor, se le vio ubicado hacia la banda, lejano a la zona inicial que arrancó como mediapunta.