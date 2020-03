¡El silencio se apodera de Europa League! La jornada que se avecina

El coronavirus ha arruinado la gran mayoría de las ligas europeas (Italia, Francia, Alemania y España son prueba de ello) y partidos de Champions (puerta cerrada en Valencia y París). Ahora, por si fuera poco, los octavos de final de la Europa League se ven afectados por el virus. De los ocho partidos a disputarse, cuatro serán sin público y otros dos fueron pospuestos.



Así las cosas, los casos son los siguientes:

Sin público:



1. Frankfurt vs. Basel. Tiene tristeza doble esta llave. Primero, a principios de semana se dio la noticia de que las autoridades suizas no permitirían disputar el juego de vuelta en Basilea por motivos de “salud pública”. Y para completar, este miércoles el club alemán anunció que el duelo de ida se jugaría a puerta cerrada.



2. LASK vs. Manchester United. A pesar de haber vendido 14 mil entradas, el Gobierno de Austria ordenó jugar el partido de Europa League a puerta cerrada debido a las medidas contra la expansión del coronavirus. Básicamente la regla dice que si un evento tiene más de 500 espectadores, deberá ser cancelado o en este caso, llevado a cabo sin asistentes.



3. Wolfsburgo vs. Shaktar. La noticia se dio el martes y momentos después el presidente del club alemán afirmó que, de ser necesario, prohibiría también que los jugadores fueran con su selección nacional en las próximas fechas FIFA.



4. Olympiacos vs. Wolves. El duelo en territorio griego se disputará a puerta cerrada por pedido expreso del gobierno. Por si fuera poco, el presidente del Olympiacos está contagiado con el coronavirus y por ello los jugadores del plantel tuvieron que someterse a pruebas para descartar posibles contagios.



Aplazados:



1. Inter vs. Getafe. Luego de que Ángel Torres, presidente del club español, anunciara que su equipo no viajaría a Italia por temor al coronavirus, la UEFA decidió ceder a su petición y posponer el partido de octavos de final. Aún no se tienen fechas ni se sabe si se jugará en Milán u otra parte del territorio italiano.



2. Sevilla vs. Roma. Las restricciones del gobierno español con vuelos provenientes de Italia generó que se aplazara el partido. Después la UEFA en un comunicado confirmó la decisión pero, al igual que con el Inter-Getafe, no se sabe nada aún de cuándo se pueda disputar el partdo.

​

Con “normalidad":



1. Rangers vs. Bayern Leverkusen. A pesar de que podrán ingresar los aficionados con relativa normalidad, a pesar de las quejas del conjunto alemán, el club escocés tiene medidas de prevención para cada persona en el Ibrox Stadium y la idea es repartir un gel hidro-alcohólico para desinfectarse antes, durante y en la salida del partido. Por otro lado, el partido de vuelta en Alemania se jugará sin público.



2. Istanbul vs. Copenhague. Es el único duelo que no tendrá recomendaciones o cambios debido al virus.