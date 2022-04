Oliver Glasner, análisis de una noche mágica y perdón por reacción

Eintracht Frankfurt vivió una fiesta completa en el Camp Nou. Un recinto deportivo más blanco que azulgrana fue testigo de un vibrante encuentro en el que los culés solo tuvieron reacción sobre el final. Los alemanes golpearon con un 0-3 y el Barcelona decoró el juego con dos goles.

Cuando Filip Kostic anotó el tercer tanto, Oliver Glasner se volteó y se dirigió al banquillo del Barcelona. Un gesto que no repercutió mucho, pero que de igual manera dio para varios pensamientos sobre la actitud del alemán en contra de Xavi, cuerpo técnico y sus dirigidos.

Antes de compadecer frente a los medios en la rueda de prensa, Oliver Glasner pidió excusas por ese tercer tanto y su reacción, ‘me disculpo en mi reacción en el tercer gol porque me he dirigido al banquillo del Barcelona y se puede haber malinterpretado’.

Posteriormente, analizó el encuentro, ‘hemos jugado todo el partido de una manera increíble. Sólo se nos ha ido en los nueve minutos de descuento, pero se los perdono por una vez’.

Una noche mágica en donde parecieron locales, Glasner mantuvo que será un partido inolvidable, ‘nadie me va a hacer olvidar esta noche. Me recordaré toda la vida hasta que me muera. He visto un estadio lleno de camisetas blancas. Ha sido muy emotivo. Me lo voy a quedar para mí, todas las emociones que he vivido. Les he dicho a mis jugadores que al final del partido quería mirarles a los ojos porque habían dado todo’.

En esos minutos avasallantes del FC Barcelona sobre el final, Oliver Glasner no titubeó en decir que él y su equipo temieron por la posibilidad de un empate a tres goles. ‘Tengo que reconocer que sí. Hubiera sido un desastre llegar a la prórroga porque además jugábamos con uno menos’, comentó el estratega recordando la expulsión de Evan N’Dicka.

El objetivo se cumplió, y Oliver Glasner reveló la idea de juego y el plan del Frankfurt para llevarse el pase a semifinal, ‘hemos pasado contra el equipo más en forma de LaLiga. Sabíamos que el Barcelona tenía problemas con nuestra fuerza y velocidad. Les hemos hecho jugar en zonas donde no nos creaban peligro. El objetivo era poner problemas a Busquets y todo ha salido como habíamos planeado’.