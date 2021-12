¡Con tintes de hazaña! Eficiente Napoli supera a Leicester, sin Ospina

Tuvo mucho mérito la victoria de Napoli contra Leicester, en el duelo estelar de la Europa League. Primero, porque tuvo que jugar a ritmo inglés y lo sufrió y segundo porque, a pesar de todo, defendió con la vida su ventaja y acabó ganando por 3-2, lo que lo mantiene vivo en el torneo. Lo haría sin Ospina, sacrificado por la rotación en el torneo continental, pero a eso también se ha ido acostumbrando el colombiano.

A toda velocidad transcurría la primera media hora: en el arranque, un lujo de Vardy de taco desarmaba a los zagueros de un Napoli muy disminuido, no solo por las lesiones de figuras como Koulibaly y Osimhen, sino por al menos diez positivos por covid-19. Por eso tenía tantísimo mérito la respuesta en esa salvada de Meret, porque un contragolpe, un minuto después, encontraba libre a remate de Ounas. Era el 1-0 a favor de Napoli, en su primera aproximación.



Y no tomaba bien el golpe Leicester, que veía caer el segundo a los 24, cuando salía de nuevo a toda velocidad Napoli, ahora con Petagna, cuyo rebote le quedaba a Elmas y acababa en un gran remate cruzado al que no llegó Schmeichel.



Pero Leicester parecía reaccionar ahora sí y solo tres minutos después, en el buen remate cruzado de Tielemens, descontaba y pasaba derecho: a los 33, Dewsbury-Hall metía un bombazo en el borde del área para el 2-2 que se celebró como una victoria.



El descanso les haría daño a los ingleses, que sufrirían el 3-2 a los 51, cuando una salida por la izquierda le caía a un libre Elmas, quien celebraba su doblete. Se salvaba, de pura generosidad del atacante, el equipo italiano del empate, en la mala definición de Maddison.



Entonces el reloj se sumaba a la causa italiana, el ritmo bajaba considerablemente, algo más intentaba Leicester, que se estacionaba en 8 puntos, mientras su oponente sumaba 10 y se quedaba con la opción de seguir vivo en la competencia. A los ingleses, en cambio, les quedaba solo la ilusión de la Conference League.



¿Y ahora? Habrá una ronda eliminatoria adicional de play-offs antes de los octavos de final que disputarán los ocho segundos de la fase de grupos de la UEFA Europa League y los ocho terceros de la fase de grupos de la UEFA Champions League.