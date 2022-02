¡Se bailaron hasta a Maradona! Paseo de FC Barcelona contra Napoli

Fue un paseo, literalmente, con canciones de fondo que recordaban a Diego Maradona. FC Barcelona acudió al estadio nombrado por el argentino y se impuso de manera rotunda, para avanzar en la UEFA Europa League y deshacerse de un Napoli bastante inofensivo.

Fue una victoria 2-4 en la que hasta Piqué anotó y un 3-5 global que no deja dudas de quién fue mejor en la llave.



Napoli la pasó siempre mal en su propia casa: a los 8 minutos ya Jordi Alba los castigaba con un remate de derecha que dejó sin reacción a Meret, el reemplazo de David Ospina en el arco.



Y antes de que pudiera darse cualquier respuesta cayó el segundo, obra de De Jong, implacable para cobrar la lentitud de los hombres del fondo de Spalleti. Los golpes tardaron en hacer efecto en un local que alcanzó a sentir algo de sangre en las venas a los 23, cuando Osimhen provocó un discutido penalti, que capitalizó Insigne, pero fue apenas un síntoma de una recuperación que no llegó.



Antes del descanso apareció absolutamente libre Piqué para recibir una pelota en el área, pararla con una pierna y rematar con la otra, todo ante la mirada impotente de Meret. Nadie lo estorbó.



El segundo tiempo fue casi un trámite: FC Barcelona entendió que no necesitaba exagerar y le cedió la iniciativa a un Napoli que casi nunca supo qué hacer con la pelota. Con las buenas intenciones de Osimhen no alcanzaba. Por esa vía del desconsuelo llegó el definitivo cuarto tanto, otra pelota que encontró a Aubameyang para definir a placer y con lujo de frente a Meret. A los 86 se acordó Politano del arco rival y se apuntó un golazo en el remate cruzado... tardío para cambiar la senda de la eliminación.



Cero polémica, más allá de si sigue siendo la rotación del portero de Spalleti una apuesta efectiva. Nada qué discutir a una victoria inapelable del FC Barcelona de Xavi, que en definitiva tiene otra cara, una que es capaz de responder a los favoritismos.