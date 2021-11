Pésimas noticias para Ospina: el Nápoles complicó su clasificación

David Ospina podría quedarse sin competición europea...



El Nápoles complicó la clasificación para la siguiente ronda de la Europa League 2021-22, tras caer este miércoles por 2-1 ante el Spartak de Moscú, en un encuentro en el que el conjunto italiano se estrelló con el guardameta local Aleksandr Selikhov.

La sobresaliente actuación del portero ruso impidió al Nápoles puntuar en un encuentro que apenas tardó unos segundos en complicarse para los de Luciano Spalleti con un inocente penalti del eslovaco Stanislav Lobotka antes de cumplirse el primer minuto de juego.



Pero si el penalti de Lobotka, que no desaprovechó Alexander Sobolev para establecer el 1-0, puso rápidamente cuesta arriba el partido para los napolitanos, el principal responsable de la derrota del equipo italiano fue el cancerbero del Spartak.



Selikhov, que arrancó la temporada como suplente de Aleksandr Maksimenko, justificó su titularidad con tres impresionantes paradas en la primera media hora de juego. Si en el minuto 16 el guardameta ruso privó hasta en dos ocasiones consecutivas del gol del empate al macedonio Elif Elmas, en el veinticinco Aleksandr Selikhov volvió a evitar con una milagrosa mano el remate del polaco Piotr Zielinski.



Intervenciones a las que no pudo dar réplica el portero del Nápoles Alex Meret, alterna titularidad con David Ospina, que no pudo impedir que Alexander Sobolev, autor del primer tanto local, doblase a los 28 minutos la ventaja del Spartak de Moscú (2-0) al rematar de cabeza a las redes un centro del nigeriano Victor Moses.

El Nápoles no pudo enjugar esa ventaja, pese a la reacción de los de Luciano Spalleti, que se adueñaron por completo del partido en la segunda parte. Pero ni el gol de Elmas, que acortó la distancia (2-1) para los visitantes a los 64 minutos, pudo impedir la derrota del conjunto italiano, que en los minutos finales volvió a encontrarse con el portero local en un remate de cabeza del jugador macedonio que parecía destinado al empate



Con esta derrota el equipo de Spaletti, que recibirá en la última jornada al Leicester en el estadio Diego Armando Maradona, se vio relegado a la segunda plaza del grupo C por detrás del Spartak, que pese a contar con los mismos puntos que los italianos, ya superó a los de Spalletti por 2-3 en el partido de ida.



Una segunda plaza que el Nápoles podría perder este jueves, tras la disputa del encuentro que enfrentará en el King Power stadium al Leicester inglés, que cuenta con dos puntos menos que los italianos, con el Legia de Varsovia, que suma en la clasificación una unidad menos que los del sur de Italia.



Vale recordar que tan solo el primero del grupo pasará directamente a la segunda ronda del certamen. Quien quede segundo tendrá que jugar una especie de repechaje con los terceros de la Champions y quien quede tercero irá directo al repechaje de la Conference League con los segundos de aquella competición.



Vea acá los goles: