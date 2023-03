Mourinho destacó el fútbol italiano: ‘Hay seis clubes en cuartos’

José Mourinho estaba muy satisfecho con el rendimiento de su equipo en el Reale Arena, no vio peligrar en ningún momento la eliminatoria y cree que la clasificación a cuartos confirma el crecimiento del fútbol en Italia, el que más representantes tiene en competiciones europeas en este momento.

"Estoy muy contento con pasar a cuartos porque además es un prestigio para el fútbol italiano. Cuando me preguntan desde Portugal les contesto que hay seis equipos en cuartos de final de todas las competiciones o sea que máximo respeto al fútbol italiano", declaró tras el encuentro el preparador del Roma.



Resumió el choque contra la Real, declaró que sus jugadores "entraron bien al primer tiempo con un gol anulado, bien anulado, pero que sirvió para apagar el entusiasmo del estadio y del rival" y que en el tramo final, a pesar del empuje de la Real, vio controlado el encuentro "con dos goles de ventaja que supimos gestionar".



Destacó al centrocampista Cristante, que recuperó muchos balones y no perdió ninguno, y resaltó que "cuando él no juega es una realidad que tenemos dificultades pero si está fresco tienes una contribución doble, se ha preparado solo para este partido y su inteligencia táctica le ha permitido hacer un gran partido", valoró del centrocampista de su equipo.



El preparador luso cree que su equipo está dando el máximo, ha sufrido muchas lesiones como la última de Matic, ausente en el partido de hoy, y augura un "futuro complicado" por la escasez de efectivos que le llevó a tener un banquillo en estos octavos "con muchos centrocampistas y lleno de jóvenes jugadores", aunque prefiere el sacrificio de jugar varias competiciones a estar fuera de ellas.



"Si hubiéramos perdido diría que estaba contento porque me permitiría centrarme en el campeonato italiano y tener mayores opciones pero estoy contento de alcanzar los cuartos de final", concluyó el entrenador del equipo italiano.



EFE