Milán paga sus errores: fue excluido de la Europa League 2019/2020

Por decisión del TAS, luego de incumplir con las leyes del ‘Fair Play Financiero’ en los periodos establecidos entre 2015 y 2018, Milán fue sancionado y excluido de la Europa League de la temporada 2019/20, hasta que no se ponga al día en sus obligaciones y logre solucionar sus problemas económicos.



Los italianos, quienes habían apelado la sanción, no tuvieron pruebas suficientes para lograr un acuerdo que les permitiera participar en la segunda competencia de clubes más importante de Europa, motivo por el cual tendrán un año para ajustar este tema en sus finanzas y sanear el club en ese aspecto, buscando no quedarse por fuera de la competencia para las temporadas venideras.



Según lo reportado, en la temporada 2017/18, Milán gastó más de 200 millones de euros en contrataciones y no actuó según lo debido, situación que fue obviada luego de una medida cautelar que les permitió disputar el certamen europeo, sin embargo, luego de la última edición de la Europa League en la que participaron el acuerdo no pudo extenderse y se consideró que esta era la solución más adecuada.



El lugar de Milán, que disputaría el torneo desde la fase de grupos, será tomado por Roma, que se clasificó a la fase previa, a su vez, el lugar que tenía Roma dentro del organigrama favoreció a Torino, que finalizó séptimo en la Serie A y había quedado por fuera de los certámenes europeos para la próxima temporada.