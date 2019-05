Maurizio Sarri sumó su primer gran título en su carrera como técnico

La carrera de Maurizio Sarri ha sido de lucha y demostraciones de carácter. El italiano, quien arrancó desde abajo, entrenando equipos casi amateurs en Italia y dio el gran salto a la segunda división del fútbol de su país en 2012, llegó a Chelsea en 2018, luego de un buen paso por Napoli y fue con los ingleses con quienes consiguió festejar, por primera vez, un título grande.

Tras una temporada con los ‘blues’, Sarri, quien no se sabe si seguirá al frente de la institución, logró el título de la Europa League, torneo que ganó luego de que sus dirigidos vencieran a Arsenal por 4-1 en Bakú, permitiéndole conocer la victoria tanto a nivel continental como con un club de primer nivel.



Y aunque no se sabe qué será del futuro del italiano, lo único claro y lo que espera él es que esta se vuelva una costumbre, pues trabajó durante 20 años para lograr llegar a este nivel y ahora, intentará, que no tenga que esperar otras dos décadas para poder levantar una copa.