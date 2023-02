Manchester United, sin sobreactuarse, manda al FC Barcelona a casa

Vale decir que, antes de esta noche en Old Trafford, los dueños del Manchester United pedían a Ten Hag que pusiera suplentes contra FC Barcelona y prácticamente entregara la Europa League para concentrarse en la Premier League. Qué bien porque de otro modo habrían salido los catalanes humillados.

El United no solo se tomó con total seriedad el torneo europeo sino que puso a varios de sus estelares en señal clara de su instinto competitivo, con lo cual se impuso por 2-1 en su casa y cerró la llave en 4-3, para mandar a Xavi y los suyos de vuelta a casa antes de tiempo.



La noche no empezó muy encarrilada y era normal ante un 2-2 en la ida que dejaba todo abierto y obligaba a no perder la cabeza tan pronto. Pero a los 17 minutos vino la polémica: a Bruno le pitaron una falta que tenía más pinta de roce y el penalti lo cambió por gol Lewandowski, aunque De Gea le adivinó pero no pudo sacarla.

Y entonces ¿qué haría el dueño de casa? Luchar. Insistir. Esperar al error del rival hasta el minuto 2 del complemento, justo a tiempo para que Fred encontrará la igualdad parcial y les diera todo un tiempo a los suyos para irse encima del arco de Ter Stegen.



Un momento clave abrió al senda de la victoria: una atajada excepcional de De Gea al gran remate de Koundé que sacó a mano cambiada. Y fue clave porque entonces se llenaron los suyos de ambición y así apareció, después de muchos intentos, el 2-1: doble remate en los zagueros españoles al intento de Garnacho y le que quedó a Antony a los 73 para consolidar la remontada con un remate cruzado y asegurar medio boleto.



A los 90+3 tuvo el empate Lewandowski pero la pierna salvadora de Varane, con De Gea vencido, evitaba el empate y los penaltis.



Fin de la película, sigue en carrera a octavos de final el equipo que, en teoría, no quería, y se devuelve a casa, otra vez antes de tiempo en una competencia europea, el equipo de Xavi.