Barcelona no quiere otro 'papelón': se juega la vida ante Man. United

FC Barcelona no tiene un reto fácil. Este jueves se enfrenta al Manchester United, con Marcus Rashford y todo el combo, por el pase a octavos de final de Europa League. El azulgrana se rehusa a decirle adiós al torneo europeo antes de tiempo y tendrá que salir a dejar la piel en Old Trafford.



El equipo de Xavi necesita sacudirse de un fantasma que lo agobia desde el 14 de abril de 2022, cuando el Frankfurt de Rafael Santos Borré, lo despachó después de caer (2-3) en el Camp Nou. Ese día, el delantero colombiano se reportó con el segundo tanto.



Barcelona no quiere otra "decepción" y así lo advirtió Xavi en la previa. Quedarse en la ronda de dieciseisavos sería uno de sus peores registros en Europa League. Ya suma 12 participaciones en este torneo y es el único trofeo que aún no conquista. Lo más lejos que llegó fue a semifinales donde se citó cuatro veces.



La presión es grande pues Manchester United está viviendo uno de sus mejores momentos y ni hablar de Marcus Rashford, su intratable goleador. El delantero inglés llega con una estadística que preocupa a Xavi y los suyos. Sus números de Rashford tras el Mundial de Qatar son impresionantes; acumula dieciséis goles y cuatro asistencias; hace apenas cuatro días le anotó doblete al Leicester. Seis goles en sus últimos cinco partidos.



Llega la hora de la verdad para dos de los grandes de Europa que se quedaron sin Champions League. United porque no clasificó y tuvo que resignarse a Europa League, y un Barcelona que quedó eliminado en fase de grupos, superado por Bayern Munich e Inter. Solo hay lugar para uno en octavos, ¿Manchester United o Barcelona?



Manchester United vs FC Barcelona

Día: Jueves, 23 de febrero

Hora: 3:00 pm

Estadio: Old Trafford

TV: ESPN / Star +



Probables alineaciones

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Lisandro, Shaw; Sabitzer, Casemiro, Bruno; Jadon, Rashford y Weghorst. DT: Erik ten Hag



Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Busquets, Frenkie, Kessie; Sergi Roberto, Raphinha y Lewandowski. DT: Xavi Hernández