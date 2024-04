Luis Díaz y el Liverpool ya están en Italia para enfrentar al Atalanta

Con la ilusión de hacer la épica en suelo italiano, el conjunto dirigido por Jürgen Klopp ya se encuentra alistando lo que será el crucial duelo ante la Atalanta por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League.



En contra de las estadísticas y la historia, debido a que ningún equipo en la fase de eliminación directa ha logrado remontar un marcador adverso de tres goles, Luis Díaz y sus compañeros esperan romper la mala racha de resultados que han tenido en las últimas semanas.

Dentro del plantel que fue convocado, la principal novedad se encuentra en el regreso del guardameta Alisson, quien pudo estar presente en el partido frente al Crystal Palace y tener el alta médica para poder viajar a Italia.



El brasileño afirmó en rueda de prensa previo al duelo que: “Atalanta siempre ha sido un hueso duro de roer. Es un equipo muy físico, siempre ha sido un partido difícil enfrentarse a ellos. Juegan 11 contra 11 marcando hombres en todo el campo y cuando juegas contra un equipo que hace eso, debes asegurarte de que estás dispuesto a trabajar duro y correr. Si no lo haces, no tiene sentido siquiera salir a jugar”,



Entre tanto, Luis Díaz, quien completa 375 minutos en el torneo internacional, lidera el grupo de convocados.



“No estoy seguro de qué van a hacer. No es fácil cuando estás 3-0 arriba. Lo descubrimos cuando ganamos 5-0 aquí y perdimos 2-0 en casa. Veremos quién maneja mejor la situación. Si el Atalanta pasa, se lo merece; si no, ha sucedido algo especial”, dijo el técnico alemán



Estos son los jugadores del Liverpool que están convocados para el duelo ante Atalanta:



Arqueros: Alisson, Caoimhin Kelleher, Adrián.



Defensas: Joe Gómez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Konstantinos Tsimikas, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Jarrell Quansah.



Mediocampistas: Wataru Endo, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Harvey Elliott, Ryan Gravenberch, Bobby Clark, James McConnell.



Delanteros: Luis Díaz, Darwin Núnez, Mohamed Salah, Cody Gakpo, Diogo Jota, Jayden Danns.