Otro colombiano conoció su suerte: así fue sorteo de Conference League

En Suiza, además de los sorteos de Champions League y Europa League, se decidió la suerte de los participantes en la Conference League. Y el colombiano que disputa las fases definitivas de ese naciente torneo, Luis Sinisterra d Feyenoord, conoció a su rival.

Así quedaron los cuartos de final:



Bodo/Glimt vs Roma

​Feyenoord vs Slavia Praga

Marsella vs PAOK

Leicester vs PSV





Si Sinisterra tiene fortuna, su equipo se cruzará en semifinales con el ganador de la llave entre Marsella y PAOK. Mientras, Roma, de Mourinho, espera avanzar para chocar con el ganador del cruce entre Leicester y PSV.



El extremo ha sido convocado recientemente a la Selección Colombia, para los partidos contra Bolivia y Venezuela, en la recta final de las Eliminatorias a Catar 2022.

¿Cuándo serán los partidos? Agéndese de una vez:



Cuartos de final

7 de abril: partidos de ida

14 de abril: partidos de vuelta



Semifinal

28 de abril: partidos de ida

5 de mayo: partidos de vuelta



Final

25 de Mayo

​National Arena (Arena Kombëtare) de Tirana, Albania