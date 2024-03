Pasó aplanadora sobre Sparta Praga: 11 goles de Liverpool y faltó Díaz

Pasó una aplanadora, estalló un volcán y le tiró encima la lava, vino el tsunami y, aunque todos los presentían, nadie se dio cuenta hasta que lo vio todo sobre la cabeza.

Liverpool, con su nuevo kínder y dando descanso a titulares habituales como Luis Díaz, superó 6-1 a Sparta Praga en la vuelta de los octavos de final de la Europa League y lo despachó en el global con un inapelable 11-2. Todos saben en Europa que pueden perder si enfrentan a los de Klopp, pero ¿es necesaria la humillación?

No se lo proponían los 'reds', pero lo hicieron porque no saben hacer otra cosa, porque el trabajo no les sale mal cuando se juntan y se divierten un casi entrenamiento con su público.

​Ac los 10 minutos ya habían marcado Darwin Núñez a pase de Szboszlai, Clark en el servicio de Mohamed Salah y el propio egipcio para un 3-0 que ya era verse arrollado por un tren del que solo se sabía que era rojo. Totalmente incapaz de levantarse eran los pobre muchachos del Praga, que a los 14 vieron entrar el de Gakpo, el cuarto de la noche.

​Y casi se acabó el partido. Ni siquiera cuando Birmancevic, a los 44, descontó para el visitante, nadie sintió que el panorama mejoraría tras el descanso.

​Porque a los 48 se reportaría Szoboszlai con el suyo para el quinto y a los 55 Gakpo, que sin querer encarriló el remate de Elliot hacia el arco para el 6-1, que era más marcador de tenis que de fútbol pero que describía con claridad la abismal diferencia entre un equipo y otro.

Jugaron de nuevo bien los chicos, Salah ganó rodaje de cara al duelo contra Manchester United por FA Cup y Klopp llegó a sentirse algo aburrido con el final del partido, ya un mero trámite al final. Avanzó sin dificultad Liverpool y la nómina, empezando por Díaz, rotó y descanso. Nada que reprochar, nada que agregar a un duelo desigual que el dueño de casa, en todo caso, se tomó con absoluta seriedad.