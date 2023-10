Un palazo y poco más: Díaz y Liverpool cumplieron contra Royale Union

Era, en el papel, un trámite, otro día normal en la oficina de Anfield, y acabó siendo un espectáculo bastante pobre, aburrido por momento, casi inexplicable: ¿cómo es posible fallar tanto contra un rival tan limitado?

Liverpool se enfrentó al modesto Royale Union SG y lo superó apenas 2-0, padeciendo de aquellos fantasmas de la pasada temporada pero saliendo ileso más por la incapacidad del rival que otra cosa. Y eso que es líder de Bélgica...



El colombiano Luis Díaz fue suplente en un primer tiempo enredado, que planteó muchas dificultades para el tridente titular de Núñez, Joya y Salah, inconexos y poco profundos.



Un par de acercamientos de Jota y de Núñez, uno clarísimo a los 39 minutos que se le fue abierto, resumían una primera etapa en la que Gravenberch entendía que la manera de penetrar la maraña defensiva y a los 44 minutos por fin lo resolvía para el 1-0, de media distancia.

Era lo normal en el marcador, pero no así en el trámite, en el que la imprecisión roja era la nota predominante. Por eso en el complemento entró Díaz pero, en realidad, no resolvió esta vez esos problemas de fondo.

Tímidos intentos de Koki Machida y Castro-Montes y Jota advertía lo que vendría después, no sin antes presenciar lo que debió ser el gol de Luis Díaz, un furioso remate cruzado que rebeldemente se estrelló en el palo y ver además otro buen intento de Gravenberch.

Era muy plano todo hasta que por fin el portugués salió del lío por el talento de Jota, una pelota que no controlaba Díaz pero si él y a los 90+2 aseguró al victoria. Es primero de su grupo con seis puntos de seis posibles pero esta vez no brilló. Ganó y poco más.